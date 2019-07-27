Гол-шедевр от главного джокера "Краснодара" помог разгромить "Сочи"

"Краснодар" в первом домашнем матче сезона уверенно победил "Сочи" — 3:0. Дубль на счету у Ивана Игнатьева, который в прошлом сезоне много пропустил из-за агентского скандала.
Разгромным счёт сделал главный джокер "быков" Магомед-Шапи Сулейманов, вышедший на замену на 62-й минуте.
В концовке встречи команда Точилина осталась без Эльмира Набиуллина, который на 78-й минуте получил вторую жёлтую карточку и, как следствие, удаление.
"Краснодар" одержал яркую победу и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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РПЛ. 3-й тур.
"Краснодар" — "Сочи" — 3:0.
Голы: Игнатьев 14' (1:0), Игнатьев 42' (2:0), Сулейманов 80' (3:0).