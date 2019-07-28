Холлоуэй, Сайборг и Царукян сделали это!

В главном событии вечера чемпион UFC в полулёгком весе (65,8 кг) Макс Холлоуэй (21-4-0) успешно защитил свой пояс, выиграв у ветерана организации Фрэнки Эдгара (23-7-1). От 37-летнего Ответа из Нью-Джерси преданные фанаты ждали большего в поединке с Максом, но изначально предоставление ему титульного шанса вызывало много вопросов. К примеру, куда предпочтительнее выглядело бы решение поставить в клетку против гавайца Алекса Волкановски Яира Родригеса или и вовсе Забита Магомедшарипова.
К чести Эдгара поединок продлился все пять раундов, но в каждом из них Фрэнки попросту выживал. Макс оказался на голову сильнее ветерана, полностью расстреливая оппонента в стойке и не давая ему шансов в борьбе. Единогласная победа Благословенного, которому, по его собственному признанию, становится всё скучнее в полулёгком дивизионе. Холлоуэй мечтает о поясе в лёгком весе, но после поражения Дастину Пуарье в бою за временный пояс вряд ли гаваец в ближайшее время вновь получит право сразу же драться за пояс в весе до 70,3 кг. С другой стороны, зрителям будет очень интересно взглянуть на бои Макса с Волкановски и Магомедшариповым. Определённо, Холлоуэй ещё не вычистил свой родной дивизион...
Кристиана Жустину (21-2-0) провела свой последний по контракту с UFC поединок, одержав уверенную победу по очкам над канадкой Фелисией Спенсер (7-1-0). Останется ли Киборг в лучшей лиге мира — зависит от возможности организации реванша с Амандой Нунис. По словам Крис, этот бой — единственное, что её интересует в UFC...
Арман Царукян (14-2-0) в какой-то степени прыгнул сегодня выше головы, нанеся поражение опытному ветерану UFC Оливье Обин-Месье (11-5-0), тем самым ворвавшись в топ-40 лучших бойцов планеты по версии авторитетного портала Fightmatrix. Уроженец Хабаровска в течение трёх раундов смотрелся гораздо ярче выступающего на протяжении пяти лет в восьмиугольнике Канадского Гангстера. И вправе вновь рассчитывать в ближайшем выступлении на противника калибра Ислама Махачева. При правильном менеджменте 22-летнего россиянина с армянскими корнями может ждать крупный успех в лучшей лиге планеты. Пристально наблюдаем!
- Эрик Кох vs. Кайл Стюарт. Победу единогласным решением судей одержал Эрик Кох (30-27, 29-28, 29-28).
- Джиллиан Робертсон vs. Сара Фрота. Робертсон победила досрочно — ТКО во втором раунде (4:13).
- Александр Пантойя vs. Дейвисон Фигейредо. Фигейредо победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
- Гэвин Такер vs. Сунг Ву Чой. Такер победил досрочно — удушающий приём в третьем раунде (3:17).
- Хаким Даводу vs. Йошинори Хори. Даводу победил досрочно — ТКО в третьем раунде (4:09).
- Алексис Дэвис vs. Вивиан Араухо. Араухо победила единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Марк-Андре Барро vs. Кшиштоф Йотко. 28-29, 29-28, 28-29 — раздельным судейским решением победу одержал Йотко.
- Оливье Обин-Мерсье vs. Арман Царукян. Единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28) победил Арман Царукян.
- Джофф Нил vs. Нико Прайс. Нил победил досрочно — ТКО во втором раунде (2:39).
- Крис Сайборг vs. Фелисия Спенсер. Победа присвоена Крис Жустину единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
- Макс Холлоуэй vs. Фрэнки Эдгар. Макс Холлоуэй "перестучал" соперника и забрал победу единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 48-47.