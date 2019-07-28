Холлоуэй, Сайборг и Царукян сделали это!

Вернувшиеся в клетку после крайних поражений звёзды UFC Макс Холлоуэй и Кристиана Жустину одержали уверенные победы на прошедшем сегодня утром в Канаде номерном ивенте UFC 240. Также смог закрыть поражение в дебюте в восьмиугольнике и российский боец Арман Царукян, взявший верх над опытным противником из Канады.

В главном событии вечера чемпион UFC в полулёгком весе (65,8 кг) Макс Холлоуэй (21-4-0) успешно защитил свой пояс, выиграв у ветерана организации Фрэнки Эдгара (23-7-1). От 37-летнего Ответа из Нью-Джерси преданные фанаты ждали большего в поединке с Максом, но изначально предоставление ему титульного шанса вызывало много вопросов. К примеру, куда предпочтительнее выглядело бы решение поставить в клетку против гавайца Алекса Волкановски Яира Родригеса или и вовсе Забита Магомедшарипова.

К чести Эдгара поединок продлился все пять раундов, но в каждом из них Фрэнки попросту выживал. Макс оказался на голову сильнее ветерана, полностью расстреливая оппонента в стойке и не давая ему шансов в борьбе. Единогласная победа Благословенного, которому, по его собственному признанию, становится всё скучнее в полулёгком дивизионе. Холлоуэй мечтает о поясе в лёгком весе, но после поражения Дастину Пуарье в бою за временный пояс вряд ли гаваец в ближайшее время вновь получит право сразу же драться за пояс в весе до 70,3 кг. С другой стороны, зрителям будет очень интересно взглянуть на бои Макса с Волкановски и Магомедшариповым. Определённо, Холлоуэй ещё не вычистил свой родной дивизион...

Кристиана Жустину (21-2-0) провела свой последний по контракту с UFC поединок, одержав уверенную победу по очкам над канадкой Фелисией Спенсер (7-1-0). Останется ли Киборг в лучшей лиге мира — зависит от возможности организации реванша с Амандой Нунис. По словам Крис, этот бой — единственное, что её интересует в UFC...

Арман Царукян (14-2-0) в какой-то степени прыгнул сегодня выше головы, нанеся поражение опытному ветерану UFC Оливье Обин-Месье (11-5-0), тем самым ворвавшись в топ-40 лучших бойцов планеты по версии авторитетного портала Fightmatrix. Уроженец Хабаровска в течение трёх раундов смотрелся гораздо ярче выступающего на протяжении пяти лет в восьмиугольнике Канадского Гангстера. И вправе вновь рассчитывать в ближайшем выступлении на противника калибра Ислама Махачева. При правильном менеджменте 22-летнего россиянина с армянскими корнями может ждать крупный успех в лучшей лиге планеты. Пристально наблюдаем!