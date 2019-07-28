Уральский Халк с первого раза покорил Японию

На проходящем в эти минуты в Японии на знаменитой Saitama Super Arena турнире RIZIN FC 17 Иван Штырков ожидаемо досрочно выиграл у представителя "низших лиг" из Южной Кореи Хун Кима.

Бой продлился до отсчёта последней минуты второго раунда. Иван Штырков (16-0-1) с первых секунд сделал акцент на размашистые удары в стойке и незамедлительные переводы в партер. Если с геймпланом Уральского Халка всё было понятно, то каким был расчёт Кима — большая загадка. Складывалось впечатление, что 39-летний кореец вышел на ринг покривляться от души, изображая из себя Рой Джонса — младшего на азиатский манер. К счастью для всех, миссматч не продлился все отведённые регламентом 15 минут и завершился на исходе девятой.

Штыркову удалось перевести Хуна на канвас, пустив голову соперника под "откос", точнее, под град ударов кулаками. Рефери остановил избиение. Иван продолжает оставаться непобеждённым бойцом и главным претендентом на поединок с чемпионом в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой. Учитывая глубину ростера весовой категории до 93,0 кг, бой с чемпионом из Чехии может состояться для Штыркова уже в этом году. К примеру, по старой японской традиции — накануне Нового года (31 декабря).

Как сообщал Лайф ранее, в этот же день зрители, возможно, увидят в деле в Японии Фёдора Емельяненко.