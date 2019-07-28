"Зенит" вспорол защиту соперника на 11-й секунде матча

Иранский нападающий Сердар Азмун забил пока самый быстрый гол этого сезона Российской премьер-лиги.

Действующий чемпион России по футболу пока шагает по новому сезону без очковых потерь. "Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата страны. В игре с "Оренбургом" питерцы не стали откладывать дело в долгий ящик, забив гол уже на первой минуте матча. Дзюба перехватил пас соперника и своевременно покатил мяч на влетавшего в штрафную Азмуна. Иранец открыл счёт уже на 11-й секунде встречи.

"Оренбург" отвечал в меру опасно, однако поразить ворота Лунёва никак не мог. А вот тот же Азмун мог спокойно оформлять дубль, но угодил в штангу. Однако второй мяч "Зенит" даже без участия иранского форварда всё же забил. Сделал это Артём Дзюба, реализовав неоднозначный пенальти.

В итоге "Зенит" набирает девять очков и единолично возглавляет таблицу, "Оренбург" же с нулём в активе идёт на предпоследнем месте.

РПЛ, 3-й тур.

"Оренбург" — "Зенит" — 0:2.

Голы: Азмун 1' (0:1), Дзюба 55' (0:2).