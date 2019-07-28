Ерёменко прошил стенку "Арсенала" чудовищным ударом со штрафного

Гол финского полузащитника положил начало затяжной перестрелке в матче "Ростова" и "Арсенала".

После обидного поражения в еврокубковом матче с бакинским "Нефтчи" тульский "Арсенал" дома принимал "Ростов". Встреча, в отличие от матча в Лиге Европы, получилась очень результативной, однако снова не порадовала болельщиков "оружейников".

Счёт сумасшедшим ударом со штрафного открыл Роман Ерёменко. Финн с линии штрафной пробил настолько мощно, что буквально прошил стенку и чуть не порвал сетку: у вратаря не было шансов среагировать на этот выстрел.

Затем гости удвоили счёт усилиями Алексея Ионова. Если свой первый гол в чемпионате полузащитник сборной России соорудил себе сам, сыграв в стиле Арьена Роббена, то в этот раз он выступил в роли завершителя атаки после прекрасной передачи Эльдора Шомуродова.

Третий мяч в ворота хозяев поля забил уже сам узбекистанский нападающий, на этот раз обыграв защитника и проткнув мяч в дальний угол.

При этом никакого разгрома на стадионе "Арсенал" не случилось. Туляки записали в актив два мяча. Первый, при счёте 0:2, забил новичок команды Евгений Луценко.

А второй мяч в ворота "Ростова" влетел на последних секундах встречи, отличился Горан Чаушич.

Итог встречи — 2:3. "Ростов" одерживает победу, набирает семь очков и взбирается на вторую строчку в таблице чемпионата России. "Арсенал" же пока на седьмом месте.

РПЛ, 3-й тур.

"Арсенал" — "Ростов" — 2:3.

Голы: Ерёменко 21' (0:1), Ионов 49' (0:2), Луценко 67' (1:2), Шомуродов 81' (1:3), Чаушич 90+3' (2:3).

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