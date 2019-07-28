Лучший снайпер прошлого сезона РПЛ "расчехлил пушку" в историческом матче

Фёдор Чалов открыл счёт своим голам и принёс ЦСКА победу в принципиальном матче с "Локомотивом".

Это наконец-то случилось. В центральной игре третьего тура РПЛ сезона 2019/2020 состоялся-таки дебют системы VAR. Причём арбитр встречи ЦСКА использовал её даже не один, а целых два раза. В первом случае "Локомотиву" удалось избежать назначения пенальти после спорного эпизода, где показалось, что мяч попал в руку Дмитрию Живоглядову внутри штрафной площади. Однако во втором эпизоде арбитр принял решение в пользу ЦСКА: Фёдора Чалова действительно сбили, и сам же пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар, открыв счёт своим голам в новом сезоне.

"Локомотив" так и не сумел ничем ответить на этот гол, таким образом уступив армейцам в московском дерби, которое стало по-настоящему историческим. Система видеопомощи арбитрам не только дебютировала в РПЛ, но и помогла принять решение, которое в итоге определило исход матча. А лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ в третьем матче текущего чемпионата наконец-то открыл счёт своим голам.

РПЛ, 3-й тур.

ЦСКА — "Локомотив" — 1:0.

Гол: Чалов 42' (1:0, пен.).

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