Показал, кто здесь батя. Что помогло Квяту провести лучшую гонку в жизни?

На Гран-при Германии российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят показал выдающийся результат, финишировав третьим. Для него самого это третье попадание на подиум, а для команды Toro Rosso и вовсе всего второе за всю историю. Лайф — о том, что же помогло уроженцу Уфы выдать главную гонку в карьере?

На этом фото 21-летний парень из Уфы Даня Квят целует свой первый кубок в "Больших призах". Он только что финишировал вторым на Гран-при Венгрии 2015 года. Молодой пилот проводит всего второй сезон в "Формуле-1", но уже успел заработать повышение в классе: после первого сезона в Toro Rosso его посадили за руль более быстрого болида команды Red Bull, и он не подкачал.

А это снова он. Но уже спустя четыре года. Теперь Квяту 25, и за это время он успел получить прозвище Торпеда и пройти через унизительную ссылку обратно в Toro Rosso и год без гонок вообще. Возмужавший Квят вернулся, чтобы доказать всем, что его рано списали. И вот он снова стоит на подиуме, обнимаясь, что символично, с человеком, из-за которого потерял место в Red Bull.

Квят лишился места в Red Bull сразу после Гран-при России 2016 года. Тогда он столкнулся с Себастьяном Феттелем, за что получил прозвище Торпеда. Спустя три года Даниил снова столкнулся с немцем, но уже не на трассе, а на подиуме: гонщик Ferrari занял вторую ступень пьедестала, а Квят — третью. Россиянина поздравил даже шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, который впервые по ходу сезона откровенно провалил гонку.

— Очень рад за Себа, который прошёл весь пелотон, и за Торпеду — как там его зовут, за Квята. Очень здорово видеть его на подиуме, это потрясающий момент, особенно после того, как "Ред булл" выгнал его. Другим они давали больше воздуха. Это очень хорошо для него, — сказал Хэмилтон.

Плохая память Хэмилтона — это ни в коем случае не надменная издёвка, а дружеское подшучивание над Квятом. Все гонщики знают о его непростом пути и искренне поддерживают россиянина. Если во время его первого пришествия в "Формулу-1" многие смеялись или даже негодовали из-за пылкого нрава россиянина, который он не всегда мог контролировать на трассе, то в 2019 году он вернулся совсем другим: практически в каждой гонке Квята признают лучшим с точки зрения пилотажа, а конкретно за работу рулём регулярно выставляют десять баллов из десяти.

Квят стал сильнее как пилот, причём как технически, так и ментально. Он практически не допускал ошибок на трассе, и его не самые выдающиеся результаты были обусловлены разными факторами: то с тактикой не повезло, то машина подвела, то соперник заблокировал. Нужно было немного везения, и на Гран-при Германии все карты сошлись.

Дождевая гонка

В последние годы "Формула-1" из диких американских горок превратилась в скучную детскую карусель. Разрыв между лидерами и всеми остальными вырос настолько, что никакой интриги в борьбе за первые места уже не наблюдалось. Болельщики буквально молились на дождь, ведь это почти всегда идеальное зрелище: стратеги могут проявить чудеса тактики, пилоты — мастерство пилотирования, а машины меньше застрахованы от сходов. Вспомнить хотя бы Гран-при Канады 2011 года, когда Дженсон Баттон выиграл гонку, благодаря обгону на последнем круге и несмотря на две аварии, пять пит-стопов и штраф, отбросивший его на последнюю строчку. Тогда, кстати, отличный результат показал россиянин Виталий Петров, финишировавший на пятой позиции.

На Гран-при Германии 2019 года всё получилось почти так же непредсказуемо. Семь гонщиков, включая трёх пилотов топ-команд, не смогли завершить заезд, а лидер чемпионата неожиданно финишировал в хвосте пелотона. Всему виной непредсказуемая погода: дождь то шёл, то прекращался, и пилотам приходилось оперативно подстраиваться под ситуацию, чтобы быть быстрыми на трассе в нужный момент. Большую часть времени Квяту не удавалось даже попасть в десятку, но всё изменилось в конце.

Рискованная, но удачная тактика

Серьёзная часть успеха Квята на Гран-при Германии — это один удачно проведённый пит-стоп. Ещё на 47-м круге он ехал на 14-й позиции, однако уже на следующем переместился на третье место. Всё дело в том, что Toro Rosso очень вовремя зазвала своего пилота в боксы, хотя в конкретный момент времени так не казалось. Трасса в очередной раз подсыхала, и переход с дождевых шин на слики казался риском, но он оправдался. Даня резко поехал быстрее всех на трассе, и пока все остальные спешно ехали менять резину, он только отрывался.

Важный обгон

В решающей фазе гонки Квят оказался на третьем месте позади Лэнса Стролла, но сзади были более быстрые машины Себастьяна Феттеля и Валлтери Боттаса. Для Дани было жизненно важно обогнать канадца, чтобы обезопасить свою позицию, и россиянин это сделал. Иначе он мог лишиться подиума.

Уверенный пилотаж

Это может казаться не таким важным, но не стоит забыть прописную истину автоспорта: истинное мастерство гонщика проявляется во время дождя. И Квят, действительно, в очередной раз его проявил. Там, где буквально друг за другом с трассы вылетали Сайнс, Леклер, Хюлькенберг, Хэмилтон, Боттас и даже многоопытнейший Райкконен, Даня не совершил ни одной ошибки.

Согласно официальным данным телеметрии, Квят абсолютно безошибочно работал педалью газа, что позволило ему ни разу не задеть мокрый поребрик и не потерять контроль над машиной. Общая оценка россиянина за гонку — 6,5 из 10 — больше только у Хэмилтона, правда, пятикратного чемпиона это не уберегло от аварии.

Кстати, теперь забавно слышать историю о том, что во время первых тестов в системе Red Bull Квят услышал от биг босса фразу: "Выходит, ты бесполезен на мокрой трассе".

Рождение дочери

Сразу после сумасшедшей гонки Квят подтвердил слухи, которые уже ходили по паддоку во время Гран-при: прямо перед гонкой дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" Келли Пике родила Даниилу ребёнка.

— Да, дочка родилась вчера ночью. Я не говорил об этом, потому что меня ждала гонка. Зато теперь вы всё знаете. Пока не выбрали имя. Когда доберусь домой, мы вместе решим, как её назвать, — сказал после гонки счастливый пилот.

В Toro Rosso отметили, что эти 24 часа для Квята определённо стали лучшими в жизни. Что ж, кого-то окрыляет Red Bull, а кого-то — пополнение в семье.

Probably the best 24 hours in @kvyatofficial’s life!



Becomes a father on Saturday night, then returns to the podium after three years, three months and 12 days 🙌👏



Life doesn’t get much sweeter ❤️ pic.twitter.com/wt4q5WlCjJ — Toro Rosso (@ToroRosso) July 29, 2019

Что дальше?

Квят пьёт шампанское на подиуме "Формулы-1" уже в третий раз, а вот для его команды это всего лишь второй такой успех. И ждали в Toro Rosso его целых 11 лет после легендарного триумфа Себастьяна Феттеля в 2008 году. Неудивительно, что Квята буквально носили на руках и по-русски кричали "Ура!" в боксах.

На фоне очередного провала Пьера Гасли слухи о возвращении Квята в Red Bull снова закипели, но, похоже, ждать этого до следующего сезона всё же не стоит.

— В этом году мы не будем ничего менять. Мы завершим сезон с теми же составами, которые есть сейчас. Квят всегда прекрасно пилотировал под дождём. До начала гонки я сказал ему, что это его погода, и он выполнил свою задачу по максимуму, — сказал после гонки тот самый советник Red Bull Гельмут Марко, который раньше не верил в дождевые скиллы Даниила.

Так что всё, что остаётся Квяту, — это продолжать работать так же упорно, как он это делает весь текущий сезон. Сам гонщик к этому отлично готов.