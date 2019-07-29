Роналду купил виллу в Испании по соседству с Макгрегором за €1,45 млн

Шикарный дом с четырьмя большими спальнями располагается прямо на берегу Средиземного моря.

По данным британского таблоида The Sun, лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл роскошную виллу с четырьмя спальнями в Марбелье за €1,45 миллиона.

Inside Cristiano Ronaldo’s new £1.3m Marbella villa https://t.co/Xx7pJOvdWq pic.twitter.com/3wetOdBzkG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 29, 2019

Располагается дом рядом с побережьем Средиземного моря. На территории виллы есть поле для гольфа, тренажёрные залы, кинотеатр и бассейн.

Отмечается также, что по соседству с Роналду находится вилла звезды UFC Конора Макгрегора.