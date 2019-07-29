Роналду купил виллу в Испании по соседству с Макгрегором за €1,45 млн

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Фото © marbellaluxuryhomes

Шикарный дом с четырьмя большими спальнями располагается прямо на берегу Средиземного моря.

По данным британского таблоида The Sun, лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл роскошную виллу с четырьмя спальнями в Марбелье за €1,45 миллиона.

Располагается дом рядом с побережьем Средиземного моря. На территории виллы есть поле для гольфа, тренажёрные залы, кинотеатр и бассейн.

Отмечается также, что по соседству с Роналду находится вилла звезды UFC Конора Макгрегора.

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