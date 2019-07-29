Черышев провёл первый матч после травмы

Игрок сборной России Денис Черышев вышел на замену во втором тайме товарищеского матча "Валенсии" со "Спортингом". Это первое появление футболиста на поле после травмы.
— С нетерпением ждал, когда смогу сыграть снова. Товарищи и тренерский штаб очень помогли мне. Они много заботились обо мне, — приводит слова Дениса сайт "Валенсии". — После матча в целом чувствовал себя довольно хорошо. Мне ещё предстоит набрать форму, нужно усердно тренироваться и больше играть, тогда постепенно вернусь на свой уровень.
Отметим, что команда Черышева победила со счётом 2:1.