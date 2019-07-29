Черышев провёл первый матч после травмы

Лидер сборной России по футболу после матча признался, что чувствовал себя хорошо.

Игрок сборной России Денис Черышев вышел на замену во втором тайме товарищеского матча "Валенсии" со "Спортингом". Это первое появление футболиста на поле после травмы.

— С нетерпением ждал, когда смогу сыграть снова. Товарищи и тренерский штаб очень помогли мне. Они много заботились обо мне, — приводит слова Дениса сайт "Валенсии". — После матча в целом чувствовал себя довольно хорошо. Мне ещё предстоит набрать форму, нужно усердно тренироваться и больше играть, тогда постепенно вернусь на свой уровень.

Отметим, что команда Черышева победила со счётом 2:1.