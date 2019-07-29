Лучший вратарь НХЛ Василевский подписал контракт на $9,5 млн в год

Голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму 76 миллионов долларов.

Клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" вслед за подписанием нового контракта с Никитой Кучеровым решил сохранить и другого российского лидера. Голкипер Андрей Василевский, по итогам прошлого сезона получивший приз как лучший вратарь регулярного чемпионата, подписал восьмилетний контракт на 76 миллионов долларов.

— Я счастлив остаться в "Тампе" ещё на девять лет. Это клуб, который меня задрафтовал, помог мне расти как игроку и личности. В "Лайтнинг" делают всё, чтобы я ни о чём не думал, а играл в хоккей. Без сомнений, я очень доволен. И хотел остаться здесь. Даже не рассматривал другие варианты, — цитирует вратаря портал nhl.com.

Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона, в этом же Василевский будет получать 3,5 миллиона по действующему контракту.

Василевский вместе с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым займёт третье место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Больше будут получать только Панарин и Бобровский: они подписали новые контракты этим летом.

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