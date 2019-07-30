Позор "Спартака", скорострел Азмун и модник Сёмин. В РПЛ всё ещё дико весело

В чемпионате России по футболу завершился уже третий тур, а череда невероятных событий и не думает прекращаться. Матчи всё ещё радуют непредсказуемыми исходами, бодрой результативностью и отсутствием нулевых ничьих. Лайф — о том, чем удивил очередной тур РПЛ.

Новичок унижает "Спартак"

"Спартак" традиционно остаётся главным хедлайнером, независимо от результатов. В этом сезоне красно-белые прошли два тура без поражений, но не без судейских скандалов. Однако в игре с новичком РПЛ "Тамбовом" их не случилось, дебютант одержал первую победу в элитном дивизионе, попутно нанеся "Спартаку" первое поражение в сезоне.

Неудивительно, что после такого результата слухи об отставке главного тренера Олега Кононова стали ещё актуальнее.

"Динамо" радует фанатов

Когда динамовцы пафосно открывали новый стадион, вряд ли хотели на нём проигрывать. Однако именно это и случилось в первой домашней встрече сезона, когда в Москву приехал казанский "Рубин". Перед игрой болельщиков развлекали певец Лев Лещенко и рэпер Pharaoh, а вот футболисты подарили 90 минут уныния, к тому же пропустив гол в самой концовке встречи.

Однако в матче с неожиданным лидером турнирной таблицы "Уралом" бело-голубые одержали уверенную победу и взяли заветные три очка на родной арене.

Официальный дебют VAR

Система видеопомощи арбитрам уже могла использоваться во время встречи "Локомотива" и "Рубина", но в той игре рефери обошлись без неё. А вот в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом" без VAR было никуда. Главный арбитр встречи дважды обращался к её помощи, и в итоге именно грамотные видеоповторы помогли ему принять два судьбоносных решения.

Голевая машина завелась

В прошлом сезоне Фёдор Чалов настрелял 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. В первых двух турах нынешнего сезона молодой форвард пока успел отметиться только изящным голевым пасом на Арнора Сигурдссона в игре с "Оренбургом".

Однако в третьем туре Чалов наконец-то открыл свой бомбардирский счёт. Да, нападающий отличился не с игры, а с пенальти, но этот одиннадцатиметровый он заработал сам, и его точный удар в итоге решил исход столичного дерби.

Азмун — скорострел

До игры "Оренбурга" и "Зенита" многие шутили, что она начнётся уже со счёта 1:0 в пользу питерцев, потому что у команд общий спонсор и вообще тесные связи. Однако вряд ли кто-то мог подумать, что эти шутки воплотятся в жизнь настолько быстро. После стартового розыгрыша Дзюба перехватил пас соперника и своевременно покатил мяч на влетавшего в штрафную Азмуна, который открыл счёт уже на 11-й секунде встречи.

Гол Азмуна стал для "Зенита" самым быстрым в чемпионатах России. Из других команд иранца опережает только экс-спартаковец Эммануэль Эменике, который в 2012 году забил "Алании" уже на десятой секунде.

Модник Сёмин

Да, "Локомотив" уступил ЦСКА в принципиальном противостоянии, но смотрелся достойно. А ещё более достойно смотрелся главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Даже в 72 года он остаётся эталоном стиля. Это вам не какой-то там пуховик Венгера, это жилетка Сёмина!

Восставший "Рубин"

В прошлом году казанский клуб словно умирал. Денег не было, лидеры разбежались, еврокубковые амбиции погасли. Однако в этом сезоне "Рубин" переживает рок-н-ролльный ренессанс. Роману Шаронову пока удаётся подбирать и правильную тактику, и правильные слова, благодаря чему казанцы взяли семь очков из девяти возможных и пока идут на высоком третьем месте.

Все голы тура

За три тура ни один матч до сих пор не завершился со счётом 0:0. Кто тут говорил, что чемпионат России — скучный?

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