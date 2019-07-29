"Зенит" готовится взорвать межсезонье трансферной бомбой

Клуб из Санкт-Петербурга ведёт переговоры о переходе бразильского вингера "Барселоны" Малкона.

Самые громкие покупки текущего межсезонья в российском футболе, если не считать подписания полноценных контрактов с Крыховяком и Влашичем, пока принадлежат "Краснодару". Однако действующий чемпион страны — "Зенит" — с таким раскладом мириться не намерен. Питерцы близки к покупке бразильского вингера "Барселоны" Малкона за 40 миллионов евро.

— Мы действительно контактируем с "Барселоной" по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии, — цитирует гендиректора "Зенита" Александра Медведева издание "Фонтанка".

Если сине-бело-голубым удастся закрыть сделку, это будет самый громкий и дорогой в РПЛ переход летнего трансферного окна.

Малкон со скандалом перешёл в "Барселону" прошлым летом из французского клуба "Бордо". Бразилец не смог закрепиться в основном составе сине-гранатовых и не раз говорил о возможном уходе в другую команду.

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