Самый рок-н-ролльный тренер России вывел "Рубин" на третье место в РПЛ

Казанская команда сумела взять очки во всех трёх стартовых турах чемпионата страны.

В Казани завершился последний матч третьего тура РПЛ. Местный "Рубин" с минимальным счётом переиграл "Ахмат". Единственный мяч во встрече забил исландский легионер "Рубина" Видар Эрн Кьяртанссон.

Таким образом "Рубин" одержал вторую подряд победу в сезоне, набрал семь очков и взобрался на третью строчку турнирной таблицы. У "Ростова" Валерия Карпина столько же баллов в копилке, но лучшая разница мячей, а "Зенит" Сергея Семака пока и вовсе идёт без очковых потерь.

Роман Шаронов возглавил "Рубин" перед началом сезона. После победы над "Динамо" он показал болельщикам "козу", а футболистам сказал, что эта игра для него была круче, чем концерт группы Metallica.

РПЛ, 3-й тур.

"Рубин" — "Ахмат" — 1:0.

Гол: Кьяртанссон 73' (1:0).