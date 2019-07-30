Хоккеист сборной России Гусев подписал контракт с "дьяволами"

Бывший нападающий СКА Никита Гусев ближайшие два года проведёт в составе "Нью-Джерси Девилз".

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" обменял российского нападающего Никиту Гусева в "Нью-Джерси Девилз". Взамен "рыцари" получили два выбора на драфте 2021 года. Соглашение Гусева с "дьяволами" рассчитано на два сезона. Годовой оклад форварда составит $4,5 млн.

Напомним, 14 апреля Гусев подписал с "Вегасом" однолетний контракт новичка, не проведя в плей-офф за "рыцарей ни одного матча. Позже стало известно, что "рыцари" намерены обменять нападающего, так как не могут удовлетворить финансовые потребности россиянина.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев принял участие в 62 матчах, в которых набрал 82 (17+65) очка. В плей-офф на счету форварда — 18 игр и 19 (9+10) баллов.