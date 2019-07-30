Юран: Черчесов — жёсткий человек, именно такой и нужен "Спартаку"

Бывший футболист "Спартака", а ныне главный тренер красногорского "Зоркого" Сергей Юран высказался о кандидатах на место Кононова.

Известный отечественный специалист Сергей Юран считает, что "Спартаку" идеально подходит Черчесов.

— Моё мнение таково, что совмещать Черчесову будет сложно, но, если на данном этапе он сам пойдёт в "Спартак", для клуба это идеальный вариант. Это жёсткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как "Спартак", — сказал он в интервью "Советскому спорту".

Высказался Юран и по поводу кандидатуры Бердыева в "Спартаке".

— Помните, года два назад Бердыев рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера "Спартака"? Он был готов работать только с чётким пониманием задач и имеющихся для их достижения ресурсов. Бердыев сам говорил, что уже прошёл такой путь в "Рубине", но выдвинутые им условия руководство "Спартака" не устроили, — отметил он.

Также он отметил, что Кононов — отличный специалист и его неудачи в "Спартаке", скорее всего, связаны с тем, что он не настоял на приобретении игроков, которые усилили бы команду.

5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"