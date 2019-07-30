Самедов объявил о завершении карьеры

Известный российский футболист сделал важное для себя заявление в социальной сети.

Бывший игрок сборной России Александр Самедов завершил профессиональную карьеру.

— Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Всё это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась, — написал он.

Также он выразил благодарность всем за поддержку.

Напомним, что Самедов в разные годы выступал за "Спартак", "Локомотив", "Динамо". Прошлый сезон он провёл в самарских "Крыльях Советов".