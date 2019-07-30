Квят показал милое фото с новорождённой дочерью

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят поделился фотографией новорождённой дочери. Гонщик опубликовал фото в своём инстаграме. Девочка родилась прямо перед гонкой, в которой Квят занял третье место, показав лучший результат сезона.
— Мечты осуществляются, если над ними работать. Потрясающий подиум после моего возвращения в "Формулу-1". Спасибо команде, вы упорно работали всю гонку. Плюс прошлой ночью родилась моя счастливая звезда. Разве я могу просить о большем? — написал Даниил.
Сразу после гонки Квят рассказал, что он и его подруга Келли Пике пока не выбрали имя для новорождённой дочери.
Показал, кто здесь батя. Что помогло Квяту провести лучшую гонку в жизни?