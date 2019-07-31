Шавкат Рахмонов стал первым в истории казахстанцем в UFC

Действующий чемпион организации М-1 Challenge в полусреднем весе (77,1 кг) Шавкат Рахмонов подписал контракт с организацией Ultimate Fighting Championship.

24-летний уроженец Караганды стал первым казахстанским бойцом, удостоенным права попробовать свои силы в самой знаменитой лиге планеты.

Шавкат Рахмонов все свои 12 победных поединков провёл в организации М-1 Challenge, многократно становясь героем аутентичного казахстанского проекта российского промоушена — "Битва Номадов".

Свой последний на сегодняшний момент бой Рахмонов провёл 28 июня, отправив в технический нокаут в первом раунде бразильца Тьяго Варежао Ласерду. Именно эта победа над южноамериканцем стала для Шавката трамплином в UFC. Уроженец Караганды является 100%-м финишером, завершив все свои 12 поединков досрочно.

По информации Лайфа, дебют Рахмонова в "восьмиугольнике" намечен на 9 ноября, в рамках предстоящего в этот день третьего ивента лучшей организации планеты в России. Контракт Шавката с UFC рассчитан на четыре поединка.