Волков может возглавить турнир UFC в Москве, а Минаков сразится с Айялой

Сразу несколько новостей из мира ММА пришли из-за океана: экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков разделит клетку с обидчиком Сергея Харитонова Хави Айялой, боец UFC Алексей Кунченко проведёт свой следующий поединок против Гилберта Бёрнса, а Волков может выступить в Москве.

Александр Волков (30-7-0), по информации ТАСС, может возглавить предстоящий 9 ноября ивент UFC в Москве. Соперником Драго называется экс-чемпион организации в тяжёлом весе Жуниор дус Сантус (21-6-0), улетевший в своём крайнем выступлении в глубокий нокаут от беспощадного Франсиса Нганну.

Волков также проиграл свой крайний бой, отправившись в нокаут после встречи с Дерриком Льюисом. Случилось это, правда, за десять секунд до финального гонга. И надо признать, что до рокового для россиянина удара Александр вёл по очкам в судейских записках. Очень обидное и глупое поражение, поставившее крест на титульных амбициях Волкова. До встречи с Чёрным Зверем Драго вёл победную серию из четырёх поединков (Тимоти Джонсон, Рой Нельсон, Стефан Стрюве, Фабрисиу Вердум). Победа над дус Сантусом способна вновь вернуть Волкова в титульную гонку и сделать россиянина претендентом № 2 на встречу с чемпионом.

Топовый российский тяжеловес Виталий Минаков (21-1-0) возвращается в клетку Bellator после проигранного 16 февраля поединка Чейку Конго. 24 августа Виталий в рамках ко-мейн ивента Bellator 225 выйдет на схватку против 30-летнего Хави Айялы (11-7-0). Американец известен в России в первую очередь скоротечной победой над топовым Сергеем Харитоновым: Хави потребовалось 16 секунд для того, чтобы отправить в глубокий нокаут Десантника из Тулы, случилось это в 2016 году. Из других достижений Eye Candy стоит отметить также досрочную победу над экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром под занавес 2018 года.

Непобеждённый Алексей Кунченко (20-0-0) провёл в UFC уже два поединка, выиграв по очкам у некогда топовых, а ныне просто ветеранов "восьмиугольника" Тиагу Алвеса и Юсина Оками. Хороший задел для сибиряка в преддверии боя с опытным джиу-джитсером из Бразилии Гилбертом Бёрнсом (15-3-0), встреча между которыми состоится 10 августа в столице Уругвая Монтевидео.

Изначально с россиянином выйти в клетку должен был аргентинский ударник Лауреано Старополи, но за десять дней до поединка Матадор из Буэнос-Айреса получил травму и выбыл из карда UFC Fight Night 156. Бёрнс выступает в UFC с июля 2014 года, проведя за пять лет в организации 11 поединков, включая проигранный по очкам бой Рашиду Магомедову.

Отметим, ранее ходили слухи о том, что намеченный на ноябрь турнир в России с большей долей вероятности может возглавить Забит Магомедшарипов, но в UFC, видимо, решили вновь сделать ставку на тяжеловесов. Напомним, что предыдущие два ивента в нашей стране возглавили поединки с участием тяжеловесов. Но в этот раз решили обойтись без Алексея Олейника.