Емельяненко может подраться на "голых кулаках" с самым опасным ударником планеты

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (28-7-1), заключивший на днях контракт с промоутерской организацией Bare Knuckle FC, узнал имя своего потенциального соперника. Им может стать Энтони Рамбл Джонсон, топовый ударник из США.

35-летний уроженец штата Флорида провёл по правилам ММА 28 поединков, одержав победы в 22 (из них 16 — нокаутом). В своём крайнем бою Энтони вышел в клетку против действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэла Кормье, уступив DC досрочно. Случилось это в апреле 2017 года, после чего "Рамбл" объявил о завершении спортивной карьеры. Но, видимо, на пенсии Джонсону стало скучновато, и американец то и дело стал говорить о возвращении в клетку "при правильном гонораре" или интересном сопернике, к примеру таком, как Джон Джонс.

Параллельно Энтони, которого небезосновательно называют "самым опасным ударником на планете", стал амбассадором новой организации Bare Knuckle FC , специализирующейся на проведении боксёрских поединков на "голых кулаках". Промоушен набирает большую популярность, и неудивительно, что Рамбл не прочь проверить себя в новом формате шоу. Тем более что есть и потенциальный соперник с большим именем — Александр Емельяненко, который на днях заключил контракт с BKFC и на данный момент решает визовые вопросы.

Джонсон репостнул в "Твиттере" новость об ожидаемом подписании контракта между Александром Емельяненко и Bare Knuckle FС, оставив под твитом комментарий: "Это сумасшествие".

А чуть ранее американец кинул клич к потенциальным соперникам: "Профессиональные бойцы, которые умеют боксировать и хотят опробовать кулачные бои, свяжитесь со мной. Известный боец или нет — неважно".

Безусловно, поединок двух топовых ударников, нокаутировавших на двоих 42 соперников, — фантастика! Особенно учитывая тот факт, что боксёрский поединок тяжеловесов-нокаутёров пройдёт на голых кулаках...