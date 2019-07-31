"Просто — это не для меня". Загитова рассказала о любви к трудностям

Олимпийская чемпионка снялась в новом рекламном ролике, в котором рассказала о том, что для неё значит фигурное катание.

Чемпионка мира, Европы и Олимпиады Алина Загитова снялась в новом рекламном ролике. В нём спортсменка демонстрирует тренировочный процесс в зале и рассказывает о любви к фигурному катанию.

— Фигурное катание — это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто — это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание — это полёт. Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им! Но самое главное — оставаться собой, — сказала Загитова в ролике.

Загитова показала "зрелое женское" катание под песню "Я ухожу"