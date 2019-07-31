Поветкин накануне 40-летия выйдет на ринг против брата великого чемпиона

Для Русского Витязя этот бой станет первым после поражения от Энтони Джошуа в 2018 году.

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт следующий бой 31 августа в Лондоне. На арене О2 39-летний спортсмен встретится с 24-летним Хьюи Фьюри — экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

— Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой боксёр. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс, — передаёт слова Поветкина компания "Мир бокса".

В главном поединке вечера украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона в лёгком весе.

Русский Витязь за свою карьеру провёл 36 боёв, из которых выиграл 34, в том числе 12 нокаутом. Он не выходил на ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе в сентябре 2018 года. Через три дня после боя с Фьюри Поветкину исполнится 40 лет.

Хьюи Фьюри — это 24-летний брат непобеждённого чемпиона Тайсона Фьюри. В активе Хьюи 23 победы (13 нокаутом) в 25 боях. В 2017 году он проиграл бой за титул чемпиона мира, а последнее его поражение датируется октябрём 2018 года.