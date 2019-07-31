Воронин: Просил Самедова не спешить с решением завершить карьеру

45

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Известный украинский футболист Андрей Воронин прокомментировал решение своего друга уйти из спорта.

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин считает, что Александр Самедов рано объявил о завершении карьеры.

Мы с Сашей постоянно на связи. Знал, что к этому идёт, но просил его не спешить с решением. Он же летом стал свободным агентом, мало ли где его услуги понадобились бы. Бывают травмы же, а он в хорошей форме, — сказал Воронин в интервью "Советскому спорту". Он способен играть на высоком уровне, силы и здоровье позволяют. Вспомните, как он выглядел весной в "Крыльях"! Ещё сезон Саша точно мог бы выступать, минимум.

Также он отметил, что это решение Самедову далось нелегко.

Самедов: "У меня начинается новый этап в жизни!"

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×