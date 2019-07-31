"Спартак" объявил о переходе чемпиона мира роликом под песню Rammstein

До конца этого сезона Андре Шюррле будет выступать за московский клуб на правах аренды.

Московский "Спартак" креативно объявил о трансфере немецкого футболиста Андре Шюррле. В 15-секундном ролике игрок приходит с сумкой на базу клуба и достаёт из неё карманную копию Кубка мира. При этом лица футболиста не видно, а на фоне играет композиция Sonne группы Rammstein.

На официальном сайте клуб уже в более традиционном формате представил новичка. Шюррле 28 лет, он выступает на позиции атакующего полузащитника. Немец переходит из дортмундской "Боруссии" в "Спартак" на правах аренды с правом выкупа.

В 2014 году Шюррле вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира. Андре стал третьим обладателем этого трофея в РПЛ после бразильца Роберто Карлоса и немца Бенедикта Хёведеса.

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