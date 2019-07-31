Роналду, Месси и Салах поборются за звание игрока года ФИФА

В числе претендентов нет прошлогоднего обладателя престижной награды Луки Модрича.

ФИФА огласила имена претендентов на награду The Best лучшему футболисту года. В число номинантов попали ливерпульское трио Садио Мане, Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк, футболисты "Барселоны" Френки де Йонг и Лионель Месси, игроки "Ювентуса" Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт, форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, новичок "Реала" Эден Азар и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

На аналогичную премию в женском футболе претендуют новоиспечённые чемпионки мира из США: Меган Рапино, Алекс Морган, Джули Эртц, Роуз Лавель и другие футболистки.

За тренерскую награду поборются Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).

Среди наставников женских команд выделяется кандидатура бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла, который возглавляет сборную Англии.

Вручение наград состоится 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане.

В прошлом году приз The Best выиграли Лука Модрич, Дидье Дешам, Марта и Рейнальд Педрос.

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