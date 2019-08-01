Боксёр Кудряшов — о переходе в ММА: Давно хотел попробовать себя в клетке

Известный российский боксёр, чемпион WBC Silver, интернациональный экс-чемпион мира по версии WBA Дмитрий Кувалда Кудряшов в интервью Лайфу рассказал о своём желании попробовать силы в смешанных единоборствах на предстоящем 12 октября в Москве турнире Fight Nights Global.

— Дмитрий, этой осенью планируется твой дебют в смешанных единоборствах. Многих фанатов спорта — как бокса, так и ММА — интересуют мотивы! Будет это единичный опыт или ты планируешь построить в ММА большую карьеру?

— Смешанные единоборства сейчас очень популярны в мире, сказать по правде, я давно хотел себя попробовать в клетке. Но сейчас мы говорим только о дебюте... Кто знает, вдруг мне не понравится!

— Несмотря на прекрасную карьеру в боксе, всё же ММА для тебя не в новинку, ведь ты довольно успешно выступал и по правилам рукопашного боя... Как ты оцениваешь свои навыки в борьбе?

— Я не борец, какие у меня могут быть навыки в партере? Для меня это будет в новинку!

— При этом ты прирождённый нокаутёр. Бои в ММА проходят в четырёхунцевых перчатках. Насколько это будет опасно для твоего соперника?

— Я с уважением отношусь ко всем ребятам, которые выходят в клетку, но, думаю, найдётся не так уж и много желающих пропускать мои удары в четырёхунцевых "варежках".

— Одним из самых популярных бойцов России является Владимир Минеев — он выходец из кикбоксинга. Интересен ли тебе бой с ним в недалёком будущем?

— Мне сейчас больше интересно, выступлю ли я вообще по правилам ММА или нет... Что касается Владимира Минеева, то, насколько я знаю, он дерётся в весовой категории до 84 кг. Этот вес я никогда не сделаю, да и личной неприязни у меня к нему нет. Он нормальный парень, даже предлагал мне помощь в подготовке!

— Напоследок вопрос, который волнует многих фанатов: за чем будущее — за боксом или ММА?

— Бокс — это классика, а классика, как мы знаем, никогда не выходит из моды!