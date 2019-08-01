Боксёр Кудряшов — о переходе в ММА: Давно хотел попробовать себя в клетке

— Дмитрий, этой осенью планируется твой дебют в смешанных единоборствах. Многих фанатов спорта — как бокса, так и ММА — интересуют мотивы! Будет это единичный опыт или ты планируешь построить в ММА большую карьеру?
— Смешанные единоборства сейчас очень популярны в мире, сказать по правде, я давно хотел себя попробовать в клетке. Но сейчас мы говорим только о дебюте... Кто знает, вдруг мне не понравится!
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Не думайте , что встретился с Русской Кувалдой в подворотне, хотя вид за нашими спинами и не очень)) Сегодня вспоминали родной город Дмитрия Кудряшова Волгодонск не в спортивном контексте , но о спорте тоже успели поговорить. Планы, к слову, у Димы вполне понятные и амбициозные, так что ошиблись те, кто поспешил его на пенсию отправить). #всетольконачинается
— Несмотря на прекрасную карьеру в боксе, всё же ММА для тебя не в новинку, ведь ты довольно успешно выступал и по правилам рукопашного боя... Как ты оцениваешь свои навыки в борьбе?
— Я не борец, какие у меня могут быть навыки в партере? Для меня это будет в новинку!
— При этом ты прирождённый нокаутёр. Бои в ММА проходят в четырёхунцевых перчатках. Насколько это будет опасно для твоего соперника?
— Я с уважением отношусь ко всем ребятам, которые выходят в клетку, но, думаю, найдётся не так уж и много желающих пропускать мои удары в четырёхунцевых "варежках".
— Одним из самых популярных бойцов России является Владимир Минеев — он выходец из кикбоксинга. Интересен ли тебе бой с ним в недалёком будущем?
— Мне сейчас больше интересно, выступлю ли я вообще по правилам ММА или нет... Что касается Владимира Минеева, то, насколько я знаю, он дерётся в весовой категории до 84 кг. Этот вес я никогда не сделаю, да и личной неприязни у меня к нему нет. Он нормальный парень, даже предлагал мне помощь в подготовке!
— Напоследок вопрос, который волнует многих фанатов: за чем будущее — за боксом или ММА?
— Бокс — это классика, а классика, как мы знаем, никогда не выходит из моды!