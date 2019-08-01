Новичок "Спартака" приехал из Германии с русскоговорящей моделью. Кто она такая?

Жена новичка "Спартака" известная 30-летняя модель из Казахстана Анна Шарипова. Давайте поближе познакомимся с ней!

Анна Шарипова родилась в Казахстане, но переехала учиться на архитектора в Берлин, где и познакомилась с футболистом. Их первая и судьбоносная встреча произошла на одном модном показе.

В 2018-м пара тайно сыграла свадьбу, а совсем недавно у них родилась дочка.

Несмотря на свой статус мамы, Анна ведёт кулинарное шоу и много путешествует.

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Анна, конечно, говорит на русском и учит этому языку Андре.

— Сейчас я учу русский язык. Анна говорит по-русски с нашей дочерью, и я хотел бы понимать хотя бы несколько слов, — признался в одном из интервью Шюррле.

Нет сомнений, что эта красотка поможет быстро адаптироваться игроку "Спартака" в России.

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