Овечкин прокомментировал Лайфу слова Панарина о "плохой" жизни в России

Ранее российский нападающий Артемий Панарин дал неоднозначное интервью, где высказался о жизни в России.

Хоккеист Артемий Панарин в интервью одному Youtube-каналу сказал, что жизнь в России не изменилась с 90-х годов, что у людей нет работы и нет никаких изменений. После этого некоторые связали его слова с тем, что агент Артемия работает в ЦРУ.

Мы спросили у одного из самых известных хоккеистов нашей страны Александра Овечкина о громких словах его коллеги.

— Я не знаю, может там, где он живёт, ничего и не изменилось. В спорте же всё изменилось, у меня в жизни тоже изменилось. У каждого своё мнение. Он, кстати, родился же в 90-х, — сказал Овечкин. — Связаны ли его высказывания с тем, что его агент работает в ЦРУ? Я там не работаю, не могу вам сказать.