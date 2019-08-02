Очередной дорогой Халк? Что за форвард пришёл в "Зенит" из "Барселоны"

Давно петербургский "Зенит" не "взрывал" трансферный рынок. Этого ждали — и дождались: бразилец Малком официально подписал с сине-бело-голубыми контракт сроком на пять лет. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро без учёта бонусов. Теперь Малком в одном ряду с Халком и Витселем.

Судьба Малкома ничем не отличается от большинства бразильских футболистов. Он вырос в бедной семье и мечтал стать известным игроком, чтобы устроить комфортную жизнь себе и близким.

Он не очень высокого роста, а в детстве был ещё и достаточно неуклюжим. Правда, это не помешало ему проявлять себя на поле. Он выделялся техничностью и мощными ударами. Такого футболиста не заметить было нельзя.

Первые успехи

На взрослом уровне Малком начал играть уже в 16 лет. Первой командой стал "Коринтианс", где он и зарекомендовал себя. В 2016-м молодой талант приметили сразу несколько крупных клубов, но он сделал выбор в пользу "Бордо".

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Малком ярко играл во Франции. Интерес к нему регулярно проявляли "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария", но он переехал в Барселону. И случилось это не без скандала.

"Рома" должна была подписать с ним контракт, и уже всё было готово к этому, но в последние минуты боссы "Барсы" предложили больше и увели его прямо из-под носа у итальянцев. Сами понимаете, отказать такому клубу и упустить выгодное предложение сложно. Многие же посчитали, что таким образом каталонцы отомстили итальянскому клубу за вылет из Лиги чемпионов.

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Сбылась моя детская мечта. Хочу принести много радости фанатам. Месси? Он легенда. Надеюсь, я многому научусь у него! Малком

Правда, карьера Малкома в именитом клубе, откровенно говоря, получилась не такой, о которой он мечтал. Футболист не получал необходимого количества игровой практики, поэтому и захотел покинуть каталонскую команду. А тут вовремя подоспел "Зенит" с отличным предложением.

Кого "подвинет" Малком?

Малком — игрок правого фланга. Очевидно, он займёт позицию Алексея Сутормина, который совсем недавно пришёл в команду и не столь ярко себя проявил, хоть и получал много похвал от Семака. Но тут есть проблемы: опять лимит на легионеров.

Если в матчах еврокубков вопросов не возникнет, то в чемпионате России придётся кому-то "подвинуться". Азмун, Иванович, Ракицкий, Барриос, Сантос и Дриусси — игроки основного состава. Их уже шесть (действующая схема по лимиту 6+5). Семаку придётся проводить рокировку.

Вероятно, место в старте может потерять аргентинец Себастьян Дриусси, хотя его усилия на поле регулярно видны и приносят результат. Не исключено, что его место займёт Александр Ерохин, которого уже пробовали на фланге. А может, перекинут туда универсального Сутормина (его главное преимущество — российский паспорт). В общем, вариаций на эту тему много.

Что придумает Семак и как изменится игра "Зенита" с приходом Малкома, узнаем уже совсем скоро.