Кафельников: Мне не нравится то, что творится в "Спартаке"

Известный российский теннисист, а также давний болельщик футбольного "Спартака" рассказал, почему перестал ходить на матчи.

Теннисист Евгений Кафельников признался, что ему не нравится политика "Спартака" и скандалы вокруг команды.

— Мне неинтересна судьба тренера Кононова. Если он сам не понимает, что с ним скоро обойдутся, как со всеми остальными тренерами, то скоро поймёт. Уволят, поблагодарив, и выставят фотографию стадиона, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Мне не нравится то, что творится с командой. Я был против ухода Карреры. Я не согласен с политикой клуба. И со всем тем, что происходило в последние полтора года после победы в чемпионате России. Все эти интриги, скандалы, история с "номером восемь".

Также он признался, что не купил абонемент на матчи "Спартака" на этот сезон и не планирует в ближайшее время ходить на стадион.

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