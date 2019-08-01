Появилось видео, как Малком вылетает в Петербург с представителем "Зенита"

Это означает, что в ближайшее время сине-бело-голубые должны объявить о трансфере игрока "Барселоны".

В "Твиттере" появилась видеозапись, как футболист "Барселоны" Малком встречается в аэропорту со спортивным директором петербургского "Зенита" Хавьером Рибалтой и заходит с ним в здание аэропорта. У футболиста с собой несколько больших чемоданов.

Вероятнее всего, бразилец в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом.

Ранее СМИ сообщали, что Малком 2 августа пройдёт медосмотр в Северной столице, после чего уже будет подписан контракт. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро плюс ещё 5 млн бонусов.