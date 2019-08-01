Появилось видео, как Малком вылетает в Петербург с представителем "Зенита"

В "Твиттере" появилась видеозапись, как футболист "Барселоны" Малком встречается в аэропорту со спортивным директором петербургского "Зенита" Хавьером Рибалтой и заходит с ним в здание аэропорта. У футболиста с собой несколько больших чемоданов.
Despidiendo esta mañana a Malcom para @DeportesCuatro @DeporteslaSexta El jugador ya viaja a Rusia para cerrar su fichaje por el Zenit. 😎😎 #football @MalcomOliv97 #exclusivo #paparazzi @quimi666 pic.twitter.com/RphUsubtpg— ((( Quimiup ))) (@quimi666) August 1, 2019
Вероятнее всего, бразилец в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом.
Ранее СМИ сообщали, что Малком 2 августа пройдёт медосмотр в Северной столице, после чего уже будет подписан контракт. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро плюс ещё 5 млн бонусов.