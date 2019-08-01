"Арсенал" потерпел разгром от "Нефтчи" и вылетел из Лиги Европы

Первый матч между "Арсеналом" и "Нефтчи" завершился со счётом 1:0 в пользу азербайджанской команды. В Баку тулякам, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, нужно было только выигрывать.
Российская команда неплохо боролась, но забить не получилось. А вот хозяева поля при мощной поддержке трибун смогли поразить ворота противника трижды. Автором первого гола стал Рауф Алиев — 1:0.
Рауф Алиев уверенно реализовал выход один на один с голкипером «Арсенала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2019
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Затем азербайджанцы реализовали пенальти, а в компенсированное арбитром время забили ещё один гол — 3:0.
К сожалению, дебют "Арсенала" в Лиге Европы получился неудачным. Команда не забила ни одного гола и, как следствие, дважды проиграла "Нефтчи", который и продолжит дальнейшее выступление в еврокубковом турнире.
Лига Европы. Квалификация.
"Нефтчи" — "Арсенал" — 3:0.
Голы: Алиев 49' (1:0), Дарио 89' (2:0, пенальти), Мбодж 90+3' (3:0).
Счёт по сумме двух встреч: 4:0.