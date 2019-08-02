Тренер Шараповой променял её на 23-летнюю шведку

Экс-наставник российской теннисистки теперь будет работать со своей соотечественницей.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова больше не будет работать с тренером Томасом Хогстедтом. Шведский специалист начнёт работу со своей соотечественницей Ребеккой Петерсон, сообщает портал Good To Great.

— Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь, что он сможет присоединиться к моей команде на US Open. После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Хогстедтом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на твёрдом покрытии. Он помог мне понять то, что мне нужно делать и о чём думать для победы над другими теннисистками, — сказала 23-летняя Петерсон.

Хогстедт работал с Шараповой с 2011 по 2013 год, а также с 2018 года по настоящее время. Со шведом Мария выиграла Открытый чемпионат Франции в 2012 году. Сейчас 32-летняя Шарапова занимает 82-е место в рейтинге WTA.