"Спартак" купил футбольного Джордана

В московский клуб перешёл сын великого шведского нападающего Хенрика Ларссона Йордана.

Вслед за Андре Шюррле в "Спартаке" появился ещё один долгожданный новичок. Московский клуб пополнил шведский нападающий Йордан Ларссон — сын легендарного бомбардира сборной Швеции Хенрика Ларссона.

Готовы к новостям?😎 pic.twitter.com/Sy2HEFpeeK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019

Нападающего назвали в честь великого баскетболиста Майкла Джордана. Именно поэтому на футболке игрока будет написано Джордан, хотя на русском его имя читается как Йордан (в оригинале Jordan. — Прим. Лайфа). Швед также взял себе 23-й номер в честь легенды НБА.

Хенрик Ларссон — один из лидеров сборной Швеции по количеству матчей и забитых голов за всю историю. Его 22-летний сын Йордан пока не успел добиться значительных успехов в футболе: он преимущественно играл в родном шведском чемпионате. В последнем сезоне забил 11 голов в 16 матчах.

Ранее "Спартак" объявил о переходе чемпиона мира из Германии Андре Шюррле на правах аренды.

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