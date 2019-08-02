Любимый боец Дональда Трампа против Безжалостного

Один из самых "болтливых" бойцов современности, любитель экстратрештока Колби Ковингтон возвращается в клетку UFC после более чем годичного перерыва. В эту субботу, 3 августа, в Ньюарке 31-летний Хаос схлестнётся в восьмиугольнике с экс-чемпионом организации в полусреднем весе Робби Лоулером.

Любимый боец сына президента США Дональда Трампа-младшего Колби Ковингтон (14-1-0) имеет в своей коллекции пояс UFC, но он относится к категории "временный чемпион". После победы над Рафаэлом дус Анжусом в июне прошлого года Ковингтон должен был получить официальное право сразиться за объединение поясов с действующим на тот момент чемпионом Тайроном Вудли. Но дважды Колби был обделён в пользу Даррена Тилла и Камару Усмана, в итоге ставшего новым чемпионом... И эта история прекрасно иллюстрирует истинную ценность временных поясов в UFC...

Единственное поражение в карьере Колби датировано 12 декабря 2015 года. В тот вечер Хаос был "задушен" Варлеем Алвисом в первом раунде, но это поражение сделало Ковингтона сильнее — больше он никому не проигрывал. На данный момент победная серия временного чемпиона насчитывает шесть поединков, особняком в которой выделяются схватки с Кимом Дон Хёном, Демианом Майей и всё тем же Рафаэлем дус Анжусом.

Робби Лоулер (28-13-0) переживает в карьере не самые лучшие времена: в двух последних поединках Безжалостный уступил. Но если проигрыш дус Анжусу не вызвал вопросов, то остановка в поединке с Беном Аскреном выглядела более чем странной, став ярким проявлением "грубейшей ошибки рефери". Но, несмотря на регресс, Робби по-прежнему остаётся одним из самых опасных бойцов полусреднего дивизиона, способным нокаутировать кого угодно и когда угодно.

Победа в этом сражении фактически гарантирует кому-то из бойцов путёвку на бой с Усманом, особенно если она достанется Ковингтону. Кстати, Хаос является любимым бойцом президента США Дональда Трампа, и, по словам бойца, сыновья первого лица Америки посетят предстоящий поединок.

— Я могу это подтвердить. Я творю историю в этом спорте. Я единственный боец в истории этого спорта, который был приглашён в Белый Дом и тусил с президентом в Овальном кабинете, а в эти выходные ещё раз перепишу историю, потому что в первом ряду будет сидеть первая семья страны и болеть за меня, — заявил Ковингтон в предматчевом интервью.

Дональд Трамп-младший также подтвердил их с братом присутствие на мероприятии.

— Я болею за Колби потому, что он победитель, который подтверждает свои слова делом, несмотря на то, что говорит много мусора. Я в восторге от того, что в эту субботу буду поддерживать его за клеткой, — сообщил Трамп-младший.

Из других поединков ивента UFC on ESPN 5 отметим бой ветеранов восьмиугольника: 37-летнего Клея Гвиды и 35-летнего Джима Миллера, а также возвращение после первого в карьере поражения сестры чемпионки UFC Валентины Шевченко — Антонины. Противостоять выступающей под флагом Кыргызстана спортсменке будет чешка Люси Пудилова, в двух последних поединках заработавшая стопроцентно отрицательный результат...