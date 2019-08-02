Тула подставила Россию. Почему европейское фиаско "Арсенала" жёстко бьёт по РПЛ

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Фото © Arsenaltula.ru

Тульский "Арсенал" вылетел из Лиги Европы, даже не успев там дебютировать. Поражение от "Нефтчи" — это не только провал менеджмента клуба, но и удар по РПЛ. Из-за этого Россия рискует пропустить вперёд Португалию в таблице коэффициентов УЕФА и потерять одно место в Лиге чемпионов.

После дебюта тульского "Арсенала" в еврокубках осталось обидное впечатление нереализованного потенциала. Однако ответная встреча в Баку расставила всё по местам: туляки абсолютно безропотно проиграли со счётом 0:3 и позорно вылетели из турнира.

В итоге пребывание Тулы в еврокубках до боли напомнило тот самый мем из "Симпсонов".

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Впрочем, над "Арсеналом" даже шутить не хочется, ведь это уже сделал "Нефтчи". Команда из Баку поиздевалась над туляками не только на поле, но в медиапространстве. Напомнили, например, что в Баку в этом году проигрывал ещё один "Арсенал".

А затем запостили издевательскую картинку с самоваром и оружием. Странно, что без пряника.

Понятно, что "Арсенал" многое потерял с уходом Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева и Луки Джорджевича, которые определяли игру в прошлом сезоне. Понятно, что у руководства тульского клуба нет ресурсов, чтобы найти этим игрокам равноценные замены. Однако факт остаётся фактом: впервые за всю историю российский клуб вылетел в еврокубках от команды из Азербайджана.

Один только выход во второй квалификационный раунд Лиги Европы уже принёс тульскому клубу большие деньги. "Арсенал" получил почти два миллиарда рублей от своих спонсоров, в том числе от Алишера Усманова. Выход в групповой этап Лиги Европы мог бы существенно увеличить эту сумму за счёт бонусов от УЕФА и средств за телетрансляции, однако Тула максимально беззубо упустила эту возможность.

Более того, этот ужасный результат "Арсенала" может больно ударить по дальнейшей судьбе российских клубов в еврокубках. Дело в том, что Россия ведёт ожесточённую борьбу с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Пока клубам РПЛ удавалось его удерживать, но после этого сезона португальская осада может увенчаться успехом.

<p>Фото © <a href="https://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/#/yr/2019" target="_blank">Uefa.com</a></p>

Так выглядела таблица коэффициентов УЕФА перед началом этого сезона. Сейчас идёт борьба за представительство в сезоне 2020/2021, тогда будут учитываться только пять последних еврокампаний. То есть сезон 2014/2015 (в котором мы выступили лучше португальцев) из этой таблицы можно будет вычёркивать, его заменит сезон 2019/2020. И в нём мы не только не получили очки из-за двух поражений "Арсенала" от "Нефтчи", но и потеряли целую команду, которая могла бы эти очки, хоть и небольшие, но приносить. А португальская "Витория Гимарайнш" тем временем добилась двух побед над люксембургским клубом "Женесс".

В итоге в виртуальной таблице у России сейчас 42,216 балла, а у Португалии — 40,349. Если в этом сезоне и другие российские клубы продолжат неудачно выступать в Европе, то Россия рискует потерять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. А потеря этой позиции будет означать, что в Лиге чемпионов от нашей страны будет участвовать не три клуба, как сейчас, а всего два.

Первой из российских команд, которая попытается не повторить судьбу "Арсенала", станет "Спартак". Усилившиеся чемпионом мира и футбольным Джорданом красно-белые будут сражаться со швейцарским "Туном" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи состоятся восьмого и пятнадцатого августа.

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