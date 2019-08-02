Тула подставила Россию. Почему европейское фиаско "Арсенала" жёстко бьёт по РПЛ

Тульский "Арсенал" вылетел из Лиги Европы, даже не успев там дебютировать. Поражение от "Нефтчи" — это не только провал менеджмента клуба, но и удар по РПЛ. Из-за этого Россия рискует пропустить вперёд Португалию в таблице коэффициентов УЕФА и потерять одно место в Лиге чемпионов.

После дебюта тульского "Арсенала" в еврокубках осталось обидное впечатление нереализованного потенциала. Однако ответная встреча в Баку расставила всё по местам: туляки абсолютно безропотно проиграли со счётом 0:3 и позорно вылетели из турнира.

В итоге пребывание Тулы в еврокубках до боли напомнило тот самый мем из "Симпсонов".

Впрочем, над "Арсеналом" даже шутить не хочется, ведь это уже сделал "Нефтчи". Команда из Баку поиздевалась над туляками не только на поле, но в медиапространстве. Напомнили, например, что в Баку в этом году проигрывал ещё один "Арсенал".

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



Удачной дороги и мягкой посадки, друзья. — Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 1, 2019

А затем запостили издевательскую картинку с самоваром и оружием. Странно, что без пряника.

Понятно, что "Арсенал" многое потерял с уходом Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева и Луки Джорджевича, которые определяли игру в прошлом сезоне. Понятно, что у руководства тульского клуба нет ресурсов, чтобы найти этим игрокам равноценные замены. Однако факт остаётся фактом: впервые за всю историю российский клуб вылетел в еврокубках от команды из Азербайджана.

Один только выход во второй квалификационный раунд Лиги Европы уже принёс тульскому клубу большие деньги. "Арсенал" получил почти два миллиарда рублей от своих спонсоров, в том числе от Алишера Усманова. Выход в групповой этап Лиги Европы мог бы существенно увеличить эту сумму за счёт бонусов от УЕФА и средств за телетрансляции, однако Тула максимально беззубо упустила эту возможность.

Более того, этот ужасный результат "Арсенала" может больно ударить по дальнейшей судьбе российских клубов в еврокубках. Дело в том, что Россия ведёт ожесточённую борьбу с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Пока клубам РПЛ удавалось его удерживать, но после этого сезона португальская осада может увенчаться успехом.

Так выглядела таблица коэффициентов УЕФА перед началом этого сезона. Сейчас идёт борьба за представительство в сезоне 2020/2021, тогда будут учитываться только пять последних еврокампаний. То есть сезон 2014/2015 (в котором мы выступили лучше португальцев) из этой таблицы можно будет вычёркивать, его заменит сезон 2019/2020. И в нём мы не только не получили очки из-за двух поражений "Арсенала" от "Нефтчи", но и потеряли целую команду, которая могла бы эти очки, хоть и небольшие, но приносить. А португальская "Витория Гимарайнш" тем временем добилась двух побед над люксембургским клубом "Женесс".

В итоге в виртуальной таблице у России сейчас 42,216 балла, а у Португалии — 40,349. Если в этом сезоне и другие российские клубы продолжат неудачно выступать в Европе, то Россия рискует потерять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. А потеря этой позиции будет означать, что в Лиге чемпионов от нашей страны будет участвовать не три клуба, как сейчас, а всего два.

Первой из российских команд, которая попытается не повторить судьбу "Арсенала", станет "Спартак". Усилившиеся чемпионом мира и футбольным Джорданом красно-белые будут сражаться со швейцарским "Туном" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи состоятся восьмого и пятнадцатого августа.