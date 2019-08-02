Женщина-арбитр впервые будет судить матч за Суперкубок УЕФА

Стефани Фраппар в прошлом сезоне обслуживала матч чемпионата Франции по футболу.

Крупный турнир под эгидой УЕФА с участием мужских команд впервые будет обслуживать женщина-арбитр. Европейский футбольный союз назначил главным рефери матча за Суперкубок УЕФА француженку Стефани Фраппар. В сезоне 2018/2019 она работала на матче мужских команд Лиги 1, а в июле судила финал женского чемпионата мира 2019 года.

— Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте, — цитирует сайт УЕФА президента организации Александра Чеферина.

С 2004 по 2009 год женщина-арбитр Николь Петинья из Швейцарии обслуживала матчи квалификации Кубка УЕФА, однако 35-летняя Фраппар станет первой, кому доверен матч столь высокого уровня.

Игра за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. За трофей будут биться две команды из Англии: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и триумфатор Лиги Европы "Челси".