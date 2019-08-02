"Зенит" объявил о трансфере бразильца из "Барсы" за 40 млн евро

Питерский "Зенит" наконец-то сбросил на российское межсезонье трансферную бомбу, объявив о переходе бразильца Малкома из "Барселоны". Вингер подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт сроком на пять лет.
Малком — в «Зените»! 💙🔝— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 2, 2019
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Все подробности: https://t.co/eUVjBLAPux#ДавайМалком pic.twitter.com/bh56ZJ74LO
Малком стал звездой во французском "Бордо". В сезоне 2017/2018 бразилец забил 12 голов и сделал семь результативных передач за этот клуб. Затем он со скандалом перешёл в "Барселону", которая в последний момент увела бразильца из-под носа у "Ромы".
За каталонцев Малком провёл 24 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
По сообщениям СМИ, "Зенит" заплатит за игрока 40 миллионов евро — это одна из самых дорогих покупок в истории клуба.