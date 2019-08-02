Гигантский пирог стал маскотом клуба из Англии

Авторами нового талисмана клуба "Уиган Атлетик" являются его маленькие болельщики.

Клуб второго по значимости английского дивизиона "Уиган Атлетик" привлёк к себе внимание с помощью нового талисмана. Им стал гигантский пирог, нарисованный двумя детьми, которые болеют за "Уиган". У маскота даже есть имя — Хрустящий Пирог.

— Мы сделали его пирогом, потому что все в Уигане любят пироги. На работу у нас ушло всего полчаса. Самым сложным было — подобрать чёткие цвета. Не можем дождаться нового сезона, чтобы гулять с новым маскотом по стадиону! — рассказали юные авторы.

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