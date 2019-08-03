"Локомотив" победил "Авангард" в матче открытия Sochi Hockey Оpen

В Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open. В матче открытия ярославский "Локомотив" со счётом 3:1 переиграл омский "Авангард".
Голами у победителей отметились Тай Ратти, Максим Афанасьев и Егор Аверин. Единственную шайбу у "ястребов" забросил Сергей Широков.
Традиционный турнир Sochi Hockey Open пройдёт с третьего по восьмое августа. Помимо "Локомотива" и "Авангарда" в этом году за приз поборются Олимпийская сборная России, СКА из Санкт-Петербурга, рижское "Динамо" и хозяева турнира — ХК "Сочи".