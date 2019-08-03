Форвард "Урала" суперударом боковыми ножницами продырявил защиту соперника

Фантастический гол Андрея Панюкова вывел его клуб вперёд, но матч с "Ростовом" закончился вничью.

"Урал" и "Ростов" в этом сезоне уже выдавали шикарные матчи: екатеринбуржцы героически дожимали "Уфу", а южане и вовсе пока ни в одной игре не забили меньше двух голов. Теперь календарь свёл эти команды вместе и зрители получили огненный перформанс.

Счёт суперударом боковыми ножницами открыл форвард "Урала" Андрей Панюков. Где-то в США одобрительно кивает Златан Ибрагимович, а в Самаре — Александр Соболев.

"Ростов" ответил почти таким же ударом с лёта, разве что Шомуродову не пришлось падать на газон — 1:1.

Затем "Урал" снова вышел вперёд, на этот раз уже Владимир Ильин не дал мячу скакнуть по траве, сразу же отправив его в сетку. Не обошлось тут и без позиционной ошибки защитников "Ростова".

Но точку в матче всё же поставил "Ростов". Бьорн Сигурдарсон поддержал флешмоб и тоже забил гол ударом в одно касание, переправив мяч в ворота после навеса партнёра.

2:2 — "Урал" и "Ростов" невероятно зрелищно открывают четвёртый тур РПЛ, однако итоговый результат не приносит им значимого скачка в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина упускают шанс хотя бы временно взлететь на первое место, а команда Дмитрия Парфёнова там уже была. Сейчас "Ростов" второй, а "Урал" третий. Лидирует по-прежнему "Зенит", хотя играть будет только сегодня вечером.

РПЛ, 4-й тур.

"Урал" — "Ростов" — 2:2.

Голы: Панюков 14' (1:0), Шомуродов 67' (1:1), Ильин 81' (2:1), Cигурдарсон 85' (2:2).