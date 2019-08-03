Безумный Макс впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

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Фото © twitter / Aston Martin Red Bull Racing

В активе нидерландского автогонщика Макса Ферстаппена уже семь побед в гонках, а вот поула до сих пор не было.

Победитель Гран-при Германии продолжает победную поступь уже в Венгрии. 21-летний Макс Ферстаппен, несмотря на свой юный возраст, в "Формуле-1" уже четвёртый год. За это время он успел одержать победы в семи гонках, но ему никак не удавалось стать первым в квалификации. На Гран-при Венгрии Безумный Макс наконец-то сделал это.

В решающем сегменте голландец опередил двух пилотов Mercedes. Валттери Боттас занял второе место, Льюис Хэмилтон — третье.

Российский гонщик Даниил Квят заработал себе 13-ю стартовую позицию.

Гонка состоится завтра, 4 августа, начало в 16:00 по московскому времени.

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