Безумный Макс впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Победитель Гран-при Германии продолжает победную поступь уже в Венгрии. 21-летний Макс Ферстаппен, несмотря на свой юный возраст, в "Формуле-1" уже четвёртый год. За это время он успел одержать победы в семи гонках, но ему никак не удавалось стать первым в квалификации. На Гран-при Венгрии Безумный Макс наконец-то сделал это.
В решающем сегменте голландец опередил двух пилотов Mercedes. Валттери Боттас занял второе место, Льюис Хэмилтон — третье.
BREAKING: Max Verstappen has secured his first #F1 pole ahead of tomorrow's Hungarian GP, ahead of Valtteri Bottas and Lewis Hamilton#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/uexcfLcCW4— Formula 1 (@F1) August 3, 2019
Российский гонщик Даниил Квят заработал себе 13-ю стартовую позицию.
Гонка состоится завтра, 4 августа, начало в 16:00 по московскому времени.