Смолов забил первый гол в сезоне после прыжка в стиле Джордана

Нападающий "Локомотива" отличился голом в первом же матче, где он вышел в стартовом составе.

Лучший бомбардир чемпионата России в сезонах 2015/16 и 2016/17 Фёдор Смолов открыл счёт своим голам и в этом розыгрыше РПЛ. За первые три тура он ни разу не появился в стартовом составе, так как залечивал мышечную травму. В игре четвёртого тура с "Крыльями Советов" Смолов впервые вышел с первых минут, и сразу же отметился голом.

Нападающий сборной России головой замкнул подачу Мацея Рыбуса, легко перепрыгнув защитника. Смолов не только высоко выпрыгнул, но и немного завис в воздухе. Такой фишкой прославился король баскетбола Майкл Джордан, за что получил прозвище Его Воздушество. В футболе такой прыжок часто практикует Криштиану Роналду.

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Однако этого гола "Локомотиву" было недостаточно, поскольку лучший бомбардир текущего сезона Александр Соболев из "Крыльев Советов" счёт сравнял. В итоге железнодорожники вырвали победу на последних мгновениях встречи, когда Гжегож Крыховяк добил мяч в сетку уже почти пустых ворот.

РПЛ, 4-й тур.

"Крылья Советов" — "Локомотив" — 1:2.

Голы: Смолов 16' (0:1), Соболев 88' (1:1), Крыховяк 90+4' (1:2).