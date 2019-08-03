Игрок "Спартака" приёмом из кунг-фу отправил в нокдаун вратаря "Динамо"

Аргентинец Эсекьель Понсе после жуткого эпизода мгновенно был выдворен с поля главным арбитром.

Матч столичных "Спартака" и "Динамо", как и полагается старейшему дерби российского футбола, получился жарким. Причём в пылу борьбы игроки иногда явно переходили грань дозволенного. Как, например, форвард красно-белых Эсекьель Понсе. Аргентинец ногой вперёд прыгнул на вратаря "Динамо" Антона Шунина: это напоминало эпизод из фильма про кунг-фу, а не из футбольного матча. Голкипер рухнул на газон после болезненного удара шипами бутс.

Понсе мог бы и золото на ОИ взять по каратэ pic.twitter.com/RGrwcbFnvN — Макс Федорченко (@Camandante_Che) August 3, 2019

Понсе за неспортивное поведение удалили с поля. В его отсутствие спасать команду был призван новичок клуба Андре Шюррле. Немецкий чемпион мира был активен в атаке, однако даже ему не удалось спасти игру от унылых нулей.

0:0 — "Спартак" и "Динамо" играют первый матч этого сезона РПЛ, в котором никто не сумел забить ни одного мяча.

РПЛ, 4-й тур.

"Спартак" — "Динамо" — 0:0.

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