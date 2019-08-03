Дзюба спас "Зенит" от позора в суперматче

От матча "Зенита" и "Краснодара" ждали очень многого. Во-первых, громкая вывеска: "Действующий чемпион против бронзового призёра". Во-вторых, в памяти ещё свежи воспоминания апрельского шоу, которое устроили эти команды. В-третьих, всем хотелось увидеть новичков команд Кабеллу и Малкома в деле.
Ожидания болельщиков в итоге оправдались частично. Команды действительно показали классный футбол. 54 тысячам зрителей стоило собраться на "Газпром-арене" хотя бы ради вот этого финта от нестареющего Юрия Жиркова.
👌 #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/LoSyDoXzzF— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 3, 2019
Однако с голами большую часть матча была напряжёнка. Но, когда стало казаться, что команды заразились безголевой болезнью от "Спартака" и "Динамо", игру взорвал один шокирующий эпизод. Защитник Дуглас Сантос неожиданно для Андрея Лунёва скинул мяч головой назад, и тот предательски заскочил в ворота.
Питерская публика, конечно, ждала гола от бразильца, но от другого, да и не в те ворота. Малком на поле вышел, сорвал овации трибун, однако результативными действиями отметиться не сумел.
72 - вместо Алексея Сутормина выходит МАААААЛКОООООМ! #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/7UsEbmZ1XC— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 3, 2019
Поэтому спасать "Зенит" вызвалась парочка супергероев Азмун и Дзюба. Иранец подхватил мяч после стычки в центре поля, покатил на капитана сборной России, и тот был точен. Точная копия гола в игре с "Оренбургом", с той лишь разницей, что теперь Азмун отдавал, а Дзюба забивал.
1:1 — Дзюба спасает "Зенит" от поражения, которого питерцы не заслуживали, а Дуглас Сантос дарит "Краснодару" гол, который "быки" наиграли и сами. В турнирной таблице питерцы остаются первыми, а южане поднимаются на пятое место.
РПЛ, 4-й тур.
"Зенит" — "Краснодар" — 1:1.
Голы: Дуглас Сантос 80' (0:1, автогол), Дзюба 90+1 (1:1).
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