Любимец Трампа Ковингтон порадовал президента США победой над Лоулером в UFC

Любимец Дональда Трампа Колби Ковингтон (15-1-0) по прозвищу Хаос не разочаровал президента США, выиграв субботним вечером у экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера (28-14-0). Несмотря на более чем грозную оппозицию, 31-летний житель Орегона смог продемонстрировать изголодавшим зрителям одностороннее "избиение".

Лоулер действительно не был похож сам на себя в этом противостоянии. Таким беспомощным и осторожным Безжалостного не видели давно, если вообще когда-либо видели... И ведь сложно осознать, что именно этот Лоулер ровно четыре года назад в одном из самых кровавых и яростных сражений в истории спорта физически и морально сломал Рори Макдональда.

Ковингтон в бою с Робби сделал всё для победы и даже больше. Почти 600 акцентированных ударов, 18 попыток тейкдаунов... Выиграть досрочно у 37-летнего экс-чемпиона Колби не удалось, но победа по очкам более чем уверенная. Хаос подтвердил звание претендента номер один на встречу с действующим чемпионом Камару Усманом, и, по слухам, это столкновение станет достоянием общественности уже этой осенью — в ноябре на знаменитой арене MGM в Нью-Йорке.

После боя организаторы решили не откладывая дело в долгий ящик начать подогревать зрительский интерес к бою и чуть было не поплатились за это дракой в прямом эфире.

— Единственное, что ты потеряешь быстрее, чем свои волосы, это пояс Power Ranger. Хватит выдумывать травмы! Ты в течение восьми месяцев с травмой грыжи. На восстановление уходит шесть недель. Ты Тайрон Вудли 2.0. Тебе сегодня позвонил президент? Это верно, ты неудачник. Никто не говорит о тебе. Все пришли ко мне. Закрой свой рот и послушай чемпиона, — громко сказал Ковингтон.

Самое интересное, что между делом Хаос не прочь сразиться и с чемпионом лёгкого веса Хабибом Нурмагомедовым, предлагая Орлу встретиться в промежуточной весовой категории.

— Хабиб был бы лёгким боем для меня, — рассказывает Колби. — И самое интересное, что он всего лишь легковес, а я полусредневес. Так что бой возможен, можем встретиться в промежуточном весе и побиться за звание лучшего борца, лучшего бойца на сегодняшний момент. Знаешь, я бы разобрался с ним без напряга, это была бы лёгкая ночь.

Но, как мы знаем, президент UFC Дана Уайт ярый противник создания дополнительных или промежуточных весовых категорий, а значит, этот поединок в ближайшее время не более чем мираж. У Хабиба немало осталось ещё дел в лёгком весе, а Колби надо как минимум завоевать регулярный пояс чемпиона, прежде чем фантазировать на тему поединков формата "Чемпион против чемпиона" или "Американская борьба против русской".

UFC on ESPN 5

Результаты турнира

Основной кард:

Колби Ковингтон победил Робби Лоулера единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45).

Джим Миллер победил Клея Гвиду техническим сабмишеном (гильотина) — раунд 1-й, 0:58.

Насрат Хакпараст победил Хоакима Силву нокаутом (панчи) — раунд 2-й, 0:36.

Джеральд Мершарт победил Тревина Джайлса сабмишеном (гильотина) — раунд 3-й, 1:49.

Скотт Хольтцман победил Донг Хьюн Ма TKO (остановка боя врачом) — раунд 2-й, 5:00.