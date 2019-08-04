"Манчестер Сити" в суперматче победил "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

Обладатель Суперкубка Англии определился по серии пенальти, где удача оказалась на стороне "горожан".

"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв в драматичном матче "Ливерпуль" в серии пенальти.

Первый тайм остался за "горожанами", которые и открыли счёт благодаря голу Рахима Стерлинга. "Ливерпулю" же откровенно не везло, забить им мешали даже миллиметры...

Несмотря на невезение, подопечные Юргена Клоппа смогли сравнять счёт на 77-й минуте и перевести игру в серию пенальти, где точнее оказались футболисты "Сити" — 5:4.

Отметим, что этим матчем открылся футбольный сезон в Англии. Уже на следующих выходных стартует первый тур АПЛ.

Суперкубок Англии

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Стерлинг 12' (0:1), Матип 77' (1:1).