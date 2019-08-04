СКА проиграл "Сочи" на Sochi Hockey Оpen

На предсезонном турнире Sochi Hockey Оpen местные "леопарды" со счётом 2:1 выиграли у петербургских армейцев.

Сочинцы к началу третьего периода обеспечили себе задел в две шайбы усилиями Вадима Хлопотова и Степана Старкова. В третьем периоде подопечным Алексея Кудашова удалось сократить отставание, однако гол Виктора Тихонова так и остался единственным у армейцев в этой встрече.

Ранее омский "Авангард" во втором матче на турнире уступил олимпийской сборной России — 3:4. "Ястребы" в ходе матча проигрывали в три шайбы, однако во втором периоде сумели сравнять счёт. Победу сборной России в заключительном периоде принёс Владимир Брюквин, оформив дубль в матче.