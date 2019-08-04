Марио Фернандес показал настоящую бразильскую школу в матче ЦСКА — "Рубин"

Столичный ЦСКА в Казани обыграл "Рубин" благодаря единственному голу Фёдора Чалова с шикарной передачи Марио Фернандеса.

Московские армейцы увозят из Казани три очка благодаря победе над "Рубином". Автором единственного мяча стал лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона Фёдор Чалов. Забил он после паса своего напарника по сборной Марио Фернандеса, который сначала сам принял мяч на грудь, а затем отдал форварду.

Теперь подопечные Виктора Гончаренко поднимаются на второе место в турнирной таблице.

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РПЛ. 4-й тур.

"Рубин" — ЦСКА — 0:1

Голы: Чалов 41' (0:1).