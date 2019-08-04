ХК "Спартак" одержал первую победу под руководством Знарка

Красно-белые на турнире в чешском городе Градец-Кралове по буллитам переиграли местный клуб "Маунтфилд".

Московский хоккейный клуб "Спартак" одержал первую победу под руководством нового главного тренера Олега Знарка. Красно-белые провели первый товарищеский матч на предсезонном турнире в Чехии Кубок Маунтфилда и по буллитам переиграли одноимённый клуб — 2:1.

Хозяева открыли счёт в середине второго периода — отличился Филип Павлик. Евгений Кулик в третьем игровом отрезке помог "Спартаку" восстановить равновесие в счёте. В овертайме командам не удалось огорчить друг друга, и победитель определился в послематчевых буллитах. Точнее оказались хоккеисты московского клуба (4:3). Победный бросок на счету Каспарса Даугавиньша.

Помимо "Спартака" и "Маунтфилда" за Кубок Маунтфилд поборются "Динамо Пардубице" (Чехия) и "Слован" (Словакия). Турнир завершится 7 августа.